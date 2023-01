“Sciopero dei benzinai? Sta succedendo che le promesse della campagna elettorale non funzionano. Il governo Meloni sta tradendo il suo stesso elettorato e quei blocchi sociali e produttivi a cui guardava con particolare attenzione. E chiaramente si sta creando una situazione esplosiva“. Così, a Dimartedì (La7), il leader del M5s Giuseppe Conte stronca l’operato del governo Meloni, elencandone tutte le falle susseguitesi nei primi 3 mesi.

“Hanno impostato una manovra economica recessiva – spiega Conte – Hanno stanziato finanziamenti solo per 3 mesi, quando invece una manovra economica deve valere per tutto l’anno. Quindi, si sono messi nella condizione di abbracciare l’austerità, nonostante avessero detto che con loro sarebbe finita la pacchia in Europa. In realtà, hanno ricevuto applausi solo dai falchi dell’austerità. Ricordiamo anche che in piena pandemia la Meloni prometteva a tutti 1000 euro con un clic. Queste promesse si pagano”.

L’ex presidente del Consiglio aggiunge: “Giorgia Meloni ha costruito sulla coerenza la virtù della sua azione politica. In pratica, però, si sta rimangiando tutte le promesse. E le giravolte sono tantissime. Era contraria alle trivellazioni, ora che è al governo invece è favorevole. Aveva annunciato in campagna elettorale il blocco navale e nei primi 10 giorni di quest’anno abbiamo avuto un record di 3mila migranti sbarcati – continua – quando lo scorso anno il numero è stato pari a 380. Aveva promesso di aumentare le pensioni e oggi non ha riconosciuto neppure la rivalutazione al ceto medio. Era favorevole al superbonus quando era all’opposizione, adesso invece non si preoccupa né della cessione dei crediti, né di favorire l’efficientamento energetico, come richiede la direttiva europea”.

E rincara: “Il governo aveva preannunciato che avrebbero fatto programmi di formazione professionale già da questo gennaio per chi perdeva il reddito di cittadinanza. Nulla di nulla. Ora arriva il Mes e si giocherà la faccia, visto che aveva detto che era una “euro-follia” e che avremo avuto una super-troika, accusandomi al contempo di alto tradimento. State tranquilli – conclude – voteranno anche il Mes. E Meloni perderà definitivamente la faccia. Praticamente l’unica promessa che la Meloni sta mantenendo è l’abolizione del reddito di cittadinanza. Ma attenzione: così creiamo un disastro sociale consapevolmente”.