“Abbiamo parlato con il commissario per l’occupazione Schmit della prospettiva negativa per l’Italia, Paese in cui si registrano paghe da fame e in cui il governo vuole smantellare il decreto dignità, facendo così diffondere il precariato”. Così il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, a margine dei suoi incontri a Bruxelles con il commissario Nicolas Schmit e la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen. “Oggi la Commissione ha invocato l’adozione di una direttiva sul reddito minimo per contrastare la povertà, mentre in Italia stanno cancellando il reddito di cittadinanza. Stiamo andando verso una situazione di emergenza sociale“, ha concluso Conte.