“Ci sembra surreale che il Governo non si premuri di rendere sempre più efficace l’azione delle forze investigative, degli organi che prevengono anche la corruzione, di tutti i reati collegati ovviamente alla corruzione contro la pubblica amministrazione oltre che mafia e terrorismo, e addirittura che in Italia ci sia un ministro che da subito ha dichiarato guerra in modo assolutamente progettuale contro le intercettazioni dichiarando il falso, che costano troppo”. Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte parlando con la stampa a Bruxelles, a margine dell’incontro con Ursula von Der Leyen. Le intercettazioni, ha sottolineato, “attraverso le confische, attraverso i sequestri si ripagano ampiamente delle spese che lo stato sostiene”. “Il governo – ha detto Conte – la smetta di dedicare energie nelle direzioni sbagliate e invece voglia convenire con con noi per mantenere sempre più alto il tasso di legalità e sempre più efficiente il grado di iniziativa per prevenire corruzione per prevenire il malaffare soprattutto quello organizzato delle mafie”. In Europa “auspichiamo che si possa costituire al più presto un’autorità indipendente che possa presiedere conflitti di interessi ed evitare ovviamente che ci siano per tutti i funzionari europei e a tutti i livelli delle istituzioni europee” “mazzette, corruzione o comunque semplicemente finanziamenti, donazioni che possono creare ingerenze dall’esterno nei processi democratici”. In Italia “andrà introdotta al più presto una norma che impedisca ai parlamentari italiani di poter essere finanziati in qualsiasi forma da Stati, fondazioni collegate a governi stranieri”