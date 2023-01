Giovedì 26 gennaio alle 11.30 Peter Gomez intervista Attilio Fontana in vista delle elezioni regionali in Lombardia del 12 e 13 febbraio. Modera l’incontro il giornalista Lorenzo Giarelli. Quello con il presidente uscente di Regione Lombardia è il quarto appuntamento dopo quelli che hanno visto protagonisti Alessio D’Amato (candidato del centrosinistra nel Lazio), Pierfrancesco Majorino (candidato per centrosinistra e il M5s in Lombardia) e Letizia Moratti (candidata per il terzo polo in Lombardia). Lunedì 30 gennaio sarà il turno di Donatella Bianchi, candidata per il Movimento 5 Stelle nel Lazio.