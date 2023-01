Sono almeno dieci le vittime e altrettanti i feriti di una sparatoria andata in scena sabato notte a Monterey Park, nella contea di Los Angeles. Il numero di morti è stato confermato dal sergente Bob Boese, del dipartimento di polizia della Contea di Los Angeles, citato dai media americani. Secondo quanto riportato dal Los Angeles Times, un uomo con un fucile e diversi caricatori ha iniziato a sparare sulla folla in una discoteca, vicino al luogo in cui erano in corso le celebrazioni per il capodanno cinese. Ora, fa sapere la polizia nel corso di una conferenza stampa, il killer è in fuga. Dal 21 gennaio, decine di migliaia di persone si sono radunate nella zona per un festival di due giorni, uno dei maggiori eventi della California del sud per festeggiare il nuovo anno lunare.

Il quotidiano riporta anche la testimonianza di Seung Won Choi, proprietario di un ristorante barbecue di pesce situato nella strada dove è avvenuta la sparatoria. Il testimone ha dichiarato al Los Angeles Times che intorno alle 22 (ora locale) tre persone si sono precipitate nella sua attività e gli hanno chiesto di chiudere la porta a chiave. Gli hanno detto che dovevano ripararsi all’interno del ristorante perché un uomo stava sparando sulla folla con una pistola semiautomatica.

Un altro testimone, che vive nelle vicinanze, ha riportato al giornale il racconto di una sua amica che si trovava nella discoteca dove è avvenuta la sparatoria: ha visto il killer armato e tre corpi a terra. Due donne e il direttore del club. L’assalitore, ha aggiunto, aveva in braccio un fucile e sembrava sparare indiscriminatamente.

Monterey Park è una cittadina di circa 60.000 abitanti, 16 chilometri a est rispetto al centro di Los Angeles. Qui vive una numerosa comunità asiatica che ogni anno partecipa al festival annuale del capodanno lunare. Tre chilometri più a nord si trova Alhambra, anch’essa cittadina della contea di Los Angeles. Qui, riferisce Cbs News, è avvenuta una seconda sparatoria, in una sala da ballo cinese. Secondo quanto riportato dal canale statunitense, non si registrano né morti né feriti. Non è ancora chiaro se questo secondo evento sia collegato o meno alla strage di Monterey.