Se è vero che certi amori non finiscono, quello tra il presidente della Salernitana Danilo Iervolino e l’allenatore Davide Nicola non ha fatto un giro immenso prima di tornare. Sono bastati due giorni per riappacificare i due: Nicola è di nuovo l’allenatore della Salernitana. Dopo aver sondato diversi nomi, tra cui Donadoni, D’Aversa e Semplici, la dirigenza granata è pronta a fare un clamoroso dietrofront e richiamare sulla panchina l’ex tecnico, tra le altre, di Genoa e Crotone dopo poche ore dall‘esonero del 16 gennaio.

Dopo il sostegno ricevuto dalla tifoseria e, da quanto filtra, dal gruppo squadra, le quotazioni di Nicola sono tornate a salire nella serata di ieri, 17 gennaio. La notte sembra aver portato consiglio all’imprenditore napoletano Iervolino. L’ufficialità è attesa in giornata, forse già nelle prossime ore. Il nuovo-vecchio allenatore potrebbe essere seduto (anzi, conoscendo il suo temperamento, starà in piedi) sulla panchina granata già per la partita casalinga contro il Napoli, in programma per sabato alle 18 all’Arechi.