Il World Economic Forum torna al formato invernale fra le nevi di Davos per la prima volta dal gennaio 2020 e con numeri che riportano ai vecchi fasti pre-Covid: il fondatore e presidente esecutivo del Wef Charles Schwab ha parlato dell’arrivo di oltre 2.700 leader. Nella località delle Alpi svizzere a sfregarsi le mani per le presenze “record” sono però soprattutto le agenzie di escort: tra una discussione sulla recessione globale, l’intervento di un ministro delle Finanze o di un banchiere centrale, i veri affari infatti li fanno loro. Un fenomeno che era già stato documentato nel 2020 da un’inchiesta del Times in collaborazione con Channel 4 e che, dopo la flessione causa pandemia, è pronto a riemergere nel corso di tutta la settimana del Forum, che comincia lunedì 16 gennaio.

Tra rappresentanti delle istituzioni, industriali, uomini di alta finanza e conferenzieri, a Davos è tradizione nella settimane del Forum registrare negli alberghi anche un grande afflusso di accompagnatrici e accompagnatori. E questa edizione, che torna appunto ai fasti del passato, non sembra fare eccezione. L’Adnkronos segnala che tra siti e agenzie specializzate, da megaescort.ch a eurogirlescort.it, l’offerta è enorme. E nella zona di Davos, almeno tra le offerte online, sembra già essere tutto esaurito. Ma i “rinforzi” arriveranno da tutta la Svizzera: il centro erotico Villa-Velvet di Oftringen, distante 200 km di auto, ha già ricevuto le prime prenotazioni, come ha raccontato la direttrice a Ticinonline: “Finora abbiamo 11 prenotazioni e 25 richieste d’informazioni per la prossima settimana. Ma mi aspetto che ce ne saranno ancora di più“.

L’agenzia spiega modalità e prezzi: “Non appena un cliente prenota una delle nostre signore per almeno quattro ore, lei lo raggiunge”. Per avere la compagnia di una escort per 4 ore il costo è di poco meno di 1500 franchi (circa 1300 euro). Per l’intera notte invece si sale ad almeno 2550 franchi, oltre 2mila euro. E i clienti tipo che chiedono una escort chi sono? “Le nostre escort sono già state portate a Davos da diplomatici e capi d’azienda, per esempio – ha spiegato la direttrice del centro erotico – Alcuni prenotano per loro stessi e anche per i loro dipendenti, per festeggiare nella suite”. Una prassi che in Svizzera è diffusa per molti grandi eventi, non solo il World Economic Forum: per la legge elvetica, infatti, la prostituzione è legale. Le escort, quindi, sono a tutti gli effetti delle libere professioniste.