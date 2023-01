Vittorio Feltri, che sarà il capolista di Fratelli d’Italia a Milano alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio in Lombardia, ieri è salito sul palco accanto a Daniela Santanchè. “Cercate di portare a casa più voti possibile – ha detto – voi siete più bravi ed esperti di me in questo. Il centrodestra è incontestabile anche a livello nazionale dove infuriano polemiche fatte da idioti”, ha detto il giornalista sul palco dell’auditorium Testori a Palazzo Lombardia. “Avete fiducia in me – ha aggiunto – ma vi sbagliate. Sarà l’unico errore della vostra campagna elettorale. Cosa mi auguro? Di sopravvivere altri cinque anni”. Fra gli altri capilista, spiccano Barbara Mazzali, attuale capogruppo di FdI al Pirellone, a Brescia, e a Lodi Patrizia Baffi, ex Italia viva.