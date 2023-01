Torna Andrea Scanzi con le sue pagelle di inizio anno. Nel suo intervento come ospite fisso della nuova stagione di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda su Nove condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio, il giornalista ha commentato le perfomance di due politici di primo piano: Giorgia Meloni e Matteo Salvini, giudicandole entrambe molto insufficienti rispetto al modo in cui hanno trattato la prima grana del governo, il caro benzina. “Giorgia Meloni merita un tre, intanto perché ha mentito agli italiani, anche nell’ultimo video. Ha detto che non aveva mai promesso in campagna elettorale di ritoccare le accise. E come se lo ha fatto. Lo ha fatto sia nel testo del programma e lo ha fatto anche in un intervento a Milano dell’11 settembre 2022. – ha spiegato Scanzi – Poi perché è tornata indietro, come aveva fatto con il Pos, e quindi ha dato la sensazione di non essere più così salda. Infine, perché quando prendi una decisione politica devi assumerti la responsabilità e anche l’orgoglio di dire: ‘io l’ho fatto’. E invece hanno buttato la palla in tribuna, dando la colpa alla speculazione o altre supercazzole. Quindi secondo me ne è uscita molto male. E non essendo stupida lo sa anche lei”. Al leader della Lega è andato invece un tre meno. “Salvini ha la capacità di fare gli stessi errori della Meloni, però peggio. Riesce sempre a far peggio anche della peggiore Meloni. – ha detto il giornalista – Nello specifico, Salvini è quello che, durante le polemiche, è riuscito a dire in televisione: ‘dobbiamo fare qualcosa’, ‘qualcuno deve risolvere’, come se al governo non ci fosse lui. Io posso lamentarmi, non lui che è uno dei personaggi più potenti di questo governo. Tra l’altro Salvini è anche la stessa persona che, il giorno dopo gli scontri violentissimi in un autogrill vicino ad Arezzo, tra tifosi della Roma e tifosi del Napoli, aveva fatto in un video l’appello al Daspo a vita: ‘Questa gente qui non deve più entrare allo stadio’. Il piccolo particolare è che il Daspo a vita non c’è perché è stato lui, da ministro dell’Interno, nel 2019, a porre il limite massimo a 10 anni. E Salvini è così: dà la colpa agli altri, quando spesso è lui il colpevole delle cose che critica”, ha concluso Scanzi.

