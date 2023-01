È piombato all’improvviso a tutta velocità sulla folla il pirata della strada che alla guida del suo suv ha ucciso cinque persone e ne ha ferite altre 13 a Guangzhou, nel sud della Cina. Poi è scappato, lasciando sull’asfalto le vittime della strage. Ma, grazie alle numerose telecamere di sorveglianza installate sulle altre vetture presenti nei pressi dell’attraversamento pedonale, la polizia è riuscita a individuare il responsabile. Secondo l’organo di informazione statale cinese Global Times si tratta di un giovane di 22 anni che ora è stato arrestato.

Secondo quanto riportato da Reuters, da alcuni video postati sui social network è possibile vedere il pirata della strada lanciare dei contanti dal finestrino del suo suv di colore scuro. Lo stesso con cui, dopo aver compiuto la strage, si è allontanato a gran velocità dal luogo dell’incidente.

L’arresto, avvenuto giovedì 12 gennaio, è stato confermato anche da China Global Television Network (CGTN), un canale televisivo di all-news in lingua inglese: le autorità locali che stavano indagando su quanto accaduto hanno individuato e fermato l’autista responsabile dell’incidente. Non sono stati forniti ulteriori informazioni sulle cause del gesto, né altri dettagli sul 22enne autore della carneficina.

