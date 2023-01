È emerso all’altezza di largo Giannella, nel tratto del lungomare di Bari vicino a dove è attualmente installata la ruota panoramica. I passanti hanno visto il cadavere di una donna galleggiare in mare, poco al largo. Il corpo della anziana di 76 anni, di cui ancora non si conoscono le generalità, è stato recuperato nel tardo pomeriggio del 12 gennaio. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Il cadavere, come riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno, è stato ripreso da un passante con un telefonino. Sul posto sono intervenuti la polizia e i carabinieri: hanno effettuato gli accertamenti del caso, dopo che la guardia costiera ha completato le manovre di recupero del corpo. Sono state ascoltate numerose persone per cercare di ricostruire, tramite alcuni testimoni, quanto sia accaduto. Per il momento i carabinieri non escludono nessuna ipotesi: dal gesto volontario all’accidentale caduta in mare