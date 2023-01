Il 12 e 13 febbraio si vota per il rinnovo dei consigli regionali di Lazio e Lombardia. Due appuntamenti elettorali che hanno il sapore di un vero e proprio test per il governo Meloni, a poco più di 100 giorni dal giuramento dello scorso 22 ottobre. Nel Lazio il centrodestra corre unito e schiera Francesco Rocca; in Lombardia il leghista Attilio Fontana corre per la riconferma, orfano della sua vice Letizia Moratti, che è a sua volta scesa in campo sostenuta dal terzo polo di Renzi e Calenda. Terzo polo che nel Lazio ha stretto un accordo con il Pd e sostiene l’assessore uscente Alessio D’Amato. I dem in Lombardia hanno fatto una scelta diversa e corrono assieme al Movimento 5 Stelle sostenendo la candidatura di Pierfrancesco Majorino. I pentastellati nel Lazio hanno invece deciso di tentare l’avventura solitaria con Donatella Bianchi dopo l’esperienza di governo nella giunta Zingaretti.

Per approfondire temi, idee e visioni di ciascun candidato, Peter Gomez, affiancato dai colleghi delle redazioni di Milano e Roma, intervisterà i sei contendenti, dedicando a ciascuno una diretta che verrà trasmessa sul sito e sui canali social del Fatto.

Partiremo venerdì 13 gennaio alle 16 con Alessio D’Amato. Lunedì 16 gennaio, sempre alle 16, sarà la volta di Pierfrancesco Majorino. Seguiteci sul sito, su YouTube e su Facebook per restare aggiornati sui prossimi appuntamenti.