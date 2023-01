Doppio scivolone storico per il senatore Maurizio Gasparri durante il suo intervento al Senato, per la dichiarazione di voto sul Dl Ucraina. “Il caso più recente è la guerra di Crimea nel 1861-63 che vide impegnato il Regno di Piemonte, con l’Italia ancora non unita, quando Cavour inviò i Bersaglieri a combattere contro la Russia”. In realtà la guerra di Crimea avvenne tra il 1853-56 e l’Italia, nel 1861, era già unificata. L’errore non è passato inosservato e il video con la gaffe è stato pubblicato sui social da Carlo Calenda: “Il busto di Cavour è caduto dal piedistallo”