Gianluigi Buffon è tornato a San Siro con il suo Parma per disputare gli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Inter. Molto probabilmente è stata l’ultima partita del campione alla Scala del calcio, ma i tifosi nerazzurri non hanno dimenticato il passato del portiere, storico rivale dei nerazzurri quando indossava la maglietta della Juve. “Buffon uomo di m***a”, hanno urlato i tifosi nerazzurri, quando il portiere – nel secondo tempo – si trovava tra i pali sotto la Curva Nord. Altri cori come “Buffon dacci le quote”, si sono ascoltati in diverse fasi della gara. Buffon non ha reagito ed ha risposto a cori e insulti con una prestazione che ha fatto tremare la squadra di Simone Inzaghi. Due parate, infatti, hanno consentito al Parma di restare in vantaggio per diversi minuti. Il portiere, al termine della gara, è intervenuto su Twitter, spiegando di essere soddisfatto della prestazione della sua squadra: “Abbiamo lottato per inseguire un sogno. Abbiamo dato davvero tutto quello che avevamo ma purtroppo non è bastato. Perdere dispiace sempre ma serate come queste non possono che farci capire il nostro reale valore. Grazie a tutti coloro che ci hanno spinto fino al 120esimo“.