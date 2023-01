Un morso all’orecchio, una coltellata al ginocchio. Una lite tra zio e nipote durante la festa dell’Epifania è finita nel sangue a Cagliari. I carabinieri sono dovuti intervenire in piazza Demuro (in zona Sant’Elia). Il litigio è scoppiato per motivi da privati da chiarire. Una volta sul posto la pattuglia dei militari dell’Arma ha trovato un 51enne con una fasciatura al ginocchio destro da cui fuoriusciva sangue. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha raccontato che poco prima il nipote 21enne – anche lui con pregressi giudiziari – gli ha lanciato un coltello contro colpendolo al ginocchio e lo ha morso all’orecchio, poi è fuggito. Il 51enne è stato curato all’ospedale Brotzu, con una prognosi di due settimane. Ha deciso di non denunciare il nipote.