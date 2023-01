“È un’autonomia migliorativa, che dà la possibilità a chi vuole gestire sul territorio un certo servizio di spendere di meno e rendendolo migliore. Il 2023 sarà l’anno per ascoltare, stabilire i livelli essenziali delle prestazioni, perché nessuno venga lasciato indietro. Penso che i vantaggi migliori saranno per i cittadini del Centro e del Sud, perché gli amministratori non avranno più alibi se non saranno in grado di fornire alcuni servizi”. Lo ha detto Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, rispondendo alle domande in conferenza stampa dal Trentino-Alto Adige, dove ha visitato alcuni cantieri. “Questo governo riuscirà a fare in qualche mese quello che altri hanno provato a fare in qualche anno”, ha detto ancora il vicepremier, aggiungendo come “parlando di Repubblica federale tedesca, di modelli federali, di efficienza e di modernità, i Paesi federali nel mondo sono quelli che crescono di più, viaggiano di più e sprecano di meno. Arrivare a fine legislatura con una Repubblica italiana federale e presidenziale è giusto, i cittadini ci hanno scelto anche per questo”, ha concluso.