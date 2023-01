La Russia schiera i suoi potentissimi missili ipersonici Tsirkon nel Mediterraneo e alza di nuovo la tensione con l’Europa. L’annuncio è arrivato per bocca del presidente Vladimir Putin che, citato da Interfax, ha spiegato che le testate saranno montate sulla fregata russa Ammiraglio Gorshkov, partita oggi per una missione nell’Atlantico, nell’Oceano Indiano e nel Mediterraneo. Questi missili, ha dichiarato il capo del Cremlino, “non hanno pari al mondo” e si è detto fiducioso che “tali potenti armi aiuteranno a proteggere la Russia da possibili minacce esterne e ad assicurare gli interessi nazionali del Paese”.

I missili Tsirkon hanno come principale caratteristica quella di essere virtualmente non intercettabili, come molti missili ipersonici. Non solo per la velocità (Mach 9, quindi nove volte superiore alla velocità del suono) ma anche per il fenomeno del plasma stealth. Penetrando negli strati bassi dell’atmosfera a velocità elevata, infatti, questi missili creano un flusso di plasma che interagisce con i campi elettromagnetici mascherando il missile dal rilevamento radar.