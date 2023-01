L’ex difensore del Barcellona Dani Alves è accusato di violenza sessuale. A diffondere la notizia è il quotidiano spagnolo Abc. Una donna sostiene di essere stata vittima di una violenza sessuale il 30 dicembre, al nightclub Sutton di Barcellona. Attualmente Dani Alves gioca nella Liga MX del Messico per la squadra dei Pumas e in quei giorni si trovava in vacanza nella città catalana. La donna ha raccontato alla polizia che l’ex giocatore di Barcellona, Juventus e Paris Saint Germain, nel corso della serata l’ha toccata in modo inopportuno. La donna, preoccupata dal gesto del difensore, ha riferito quanto avvenuto ai suoi amici che hanno allertato immediatamente la sicurezza del locale. Sul posto, quando ormai Dani Alves aveva già lasciato il locale, è intervenuta la polizia di Barcellona, che ha ascoltato il racconto della donna. Lo staff del difensore, in queste ore, contattato dal quotidiano spagnolo, ha negato le accuse. Intanto, la polizia di Barcellona ha aperto un indagine e la donna si è sottoposta ad una visita medica in un ospedale della città. La denuncia della donna non sarebbe ancora stata formalizzata.