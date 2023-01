Ancora bombardamenti, esplosioni. Blackout, infrastrutture danneggiate, abbattimento di missili. È un’altra giornata di guerra in Ucraina, dove la notte scorsa le forze di Kiev hanno abbattuto tutti i 42 obiettivi aerei – 41 droni e un missile – lanciati dai russi. L’allarme antiaereo è scattato nelle regioni della capitale, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Kherson, Mykolaiv, Kirovohrad, Vinnytsia, Cherkasy e Poltava. Il Kyiv Independent parla di deflagrazioni avvenute nelle prime ore della notte nella capitale ucraina, con l’Amministrazione militare cittadina che conferma di aver attivato la contraerea. Media locali hanno inoltre parlato di un’esplosione a Dnipro, tre deflagrazioni segnalate a Zaporizhzhia e una a Melitopol.

Gli attacchi sul territorio russo – Un drone ucraino ha infatti colpito un impianto elettrico nel distretto russo di Klimovsky, danneggiandolo. Si trova nella regione di Bryansk, al confine con l’Ucraina. L’agenzia di stampa russa Ria Novosti riferisce che a metà dicembre la caduta di frammenti di razzi ha interrotto l’alimentazione elettrica del villaggio di Ardon nel distretto urbano di Klintsy. E il 20 dicembre, l’esercito di Kiev ha sparato contro il distretto di Suzemsky, dove l’alimentazione elettrica è stata interrotta e i binari della ferrovia sono stati danneggiati. Lo stesso giorno, un drone ha attaccato il territorio della zona di distribuzione nel distretto di Trubchevsky, l’edificio amministrativo è stato distrutto.

La risposta ucraina – “Nella notte tra l’1 e il 2 gennaio 2023, gli invasori russi hanno lanciato un attacco massiccio con droni kamikaze Shahed 131/136 di fabbricazione iraniana. “Come risultato del lavoro di combattimento, la difesa delle Forze aeree, in collaborazione con altre componenti dell’esercito ucraino, ha distrutto tutti i 39 droni d’attacco – si legge nel messaggio dell’esercito -. Unità missilistiche antiaeree, aerei da combattimento delle Forze aeree e gruppi di fuoco mobili sono stati coinvolti nel respingere l’attacco. Le attrezzature e le armi fornite all’Ucraina dai nostri partner occidentali sono sempre più coinvolte”. Inoltre, l’antiaerea ha distrutto due droni di livello operativo e tattico ‘Orlan-10’ e un missile aereo guidato X-59″. Da parte sua, il sindaco di Kiev Vitaly Klitschko ha affermato che 40 “martiri” (Shaded in farsi significa martire) lanciati dai russi sono stati distrutti, di cui 15 nelle regioni limitrofe, 3 nella regione di Kiev e 22 nella capitale.

“Kiev punta a autostrada chiave nel Luhansk” – Secondo il ministero della Difesa britannico, il controllo da parte delle forze ucraine di un’autostrada chiave vicino a Kreminna, nel sud-est del Paese, minerebbe ulteriormente la difesa russa della città, che ha un importante significato logistico per Mosca. Nel rapporto, pubblicato su Twitter, gli esperti di Londra scrivono che negli ultimi cinque giorni le forze russe e ucraine hanno probabilmente combattuto per il controllo dell’autostrada P66, a nord di Kreminna, nella regione di Lugansk controllata dai russi. La P66 è una via di rifornimento fondamentale per la sezione settentrionale del fronte russo del Donbas dalla regione russa di Belgorod, sottolinea il ministero. “Il suo utilizzo è stato interrotto dall’artiglieria ucraina a partire da ottobre, ma se l’Ucraina fosse in grado di rendere sicuro il percorso, è altamente probabile che minerebbe ulteriormente la difesa russa di Kreminna“, conclude il rapporto.