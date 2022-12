Una persona è morta e altre due – una delle quali minorenne – sono rimaste intossicate in un incendio divampato la notte scorsa in una comunità per ragazzi a Santa Caterina di Pasian di Prato (Udine). Uno dei due feriti è un ragazzo di 16 anni che è stato trasportato in volo al centro grandi ustionati di Verona. Le sue condizioni sono gravi. L’incendio, completamente domato, è divampato intorno alle 2.30 per cause ancora in corso di accertamento, da parte dei vigili del fuoco, allertati dalla struttura operativa regionale emergenza sanitaria (Sores). Sul posto operano anche i carabinieri della Compagnia di Udine e la polizia della Questura di Udine.