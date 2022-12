“Un epiteto he viene dato alla Juventus in questo periodo è ‘vince perché ruba’. È un assurdo perché la Juve ha vinto sempre sul campo e non ha mai rubato niente a nessuno. Forse hanno rubato qualcosa a noi“. Sono le parole di Luciano Moggi. L’ex direttore generale è intervenuto, a sorpresa, all’assemblea degli azionisti della Juventus. Gli esempi che fa Moggi sono diversi, come lo scudetto perso nel 2000, e consegnato alla Lazio, per la partita giocata a Perugia sotto il diluvio.