Una donna di 68 anni è stata sbranata dai suoi due rottweiler mentre si trovava nel giardino di casa in un’abitazione di Concordia, nel Modenese. La vittima si chiamava Iolanda Besutti. L’allarme è stato lanciato dai familiari della donna ma all’arrivo dei soccorritori le condizioni della pensionata sono apparse subito molto critiche, a causa dei morsi ricevuti alla testa e al braccio.

Trasportata in codice rosso all’ospedale di Baggiovara, per lei non c’è stato nulla da fare ed è deceduta durante il trasporto in ambulanza. Ancora non chiara la dinamica dell’aggressione dei cani. Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia locale e dei carabinieri. Secondo quanto riporta il Corriere di Bologna, la i due cani vivevano da tempo con Iolanda Besutti e il marito e, in passato, avevano già aggredito la donna.