Regali di Natale, 7 idee per doni equi e solidali che fanno del bene: i nostri consigli [LA GUIDA]

Mancano ormai poche ore a Natale e spesso ci si trova all’ultimo momento a penare ad un dono per una persona cara, un amico. A venirci in aiuto, non solo per la fretta ma soprattutto per una scelta di valori, sono le tante realtà associative che propongono dei doni equi e solidali, regali che fanno bene a chi li riceve, a chi li fa ma hanno anche un significato. Noi del “Fatto Quotidiano” ne abbiamo selezionati alcuni di cui abbiamo certezza dell’affidabilità e di cui abbiamo una conoscenza diretta.

Il gusto dei prodotti che arrivano dalle terre confiscate alla mafia – Bottega Libera Terra

Libera Terra è l’anima agricola delle cooperative sociali che, sotto il segno dell’associazione Libera, gestiscono terreni e strutture confiscati alle mafie in Sicilia, Calabria, Puglia e Campania, coinvolgendo in questa attività di rilancio produttivo altri agricoltori biologici del Sud Italia che ne condividono gli stessi principi. Da anni per Natale offre dei pacchi di diversa grandezza e costo (da 15 a 100 euro) con all’interno confetture, passate, vini, ceci, lenticchie, pasta e tanto altro che sono il frutto del lavoro di chi da anni lavora nelle terre che lo Stato ha sequestrato alle organizzazioni criminali per ridarle a cittadini onesti. https://bottegaliberaterra.it/