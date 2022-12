“Si chiuderà nella notte di oggi, è normale che i tempi per la legge di bilancio siano questi. Accuse dall’opposizione? È sempre molto brava a dare consigli agli altri quando è tale, quando è in maggioranza fa pena. Siamo stati eletti il 25 settembre e il Governo è in carica da due mesi, in passato chi era in carica da anni ha avuto gli stessi ritardi.” Ha dichiarato il deputato di FdI Tommaso Foti.