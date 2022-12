Il condono penale in Manovra è entrato ed uscito nel giro di poche ore. Giuseppe Conte insieme i deputati della Commissione bilancio M5s fuori da Montecitorio rivendica il risultato: “È una grande vittoria che otteniamo rispetto al kit dei furbetti dell’evasione e sorveglieremo, perché questo emendamento non ritorni da nessuna parte nel corso dell’iter di approvazione della manovra” ha detto il leader del Movimento 5 Stelle. Manovra ancora bloccata. “La maggioranza non ci fa votare, non ci fanno andare avanti e non perché stiamo facendo ostruzionismo, ma perché le forze di maggioranza stanno riscrivendo gli emendamenti”