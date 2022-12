Ha ucciso la madre 70enne, poi armato di pistola ha tentato di fare irruzione nella redazione di una radio. Fallito il tentativo, si è barricato in un centro commerciale con almeno due ostaggi: è stato arrestato dalla polizia il 40enne tedesco che questa mattina ha seminato il panico nel centro cittadino di Dresda, in Germania. Un portavoce riporta che nessuna delle persone presenti nel centro commerciale è rimasta ferita.

Gli agenti nell’appartamento dell’uomo, nel quartiere Prohlis, hanno ritrovare il cadavere di sua madre. Dopo averla uccisa, il 40enne è uscito di casa in macchina e si è diretto verso la sede di Radio Dresden. Ha provato a fare irruzione, senza riuscirci, sparando attraverso una porta tagliafuoco. Il direttore Tino Utassy alla Bild ha confermato che “tutti i dipendenti sono riusciti a mettersi in salvo“. L’emittente ha avvisato la polizia, ma non appena le volanti sono arrivate sul posto il 40enne è fuggito in macchina verso il centro cittadino, entrando poi nella Altmarktgalerie sempre armato di una pistola.

Lì l’uomo si è barricato all’interno di una drogheria DM, una catena molto diffusa in Germania, portando con sé alcuni ostaggi. È cominciata quindi una vasta operazione di polizia, con il coinvolgimento delle forze speciali e del gruppo di negoziazione. È stato chiuso anche il mercatino di Natale di Striezelmarkt, uno dei più celebri. Ai cittadini è stato chiesto di evitare il centro città, che in pochi minuti era deserto. Alle 12:30 la polizia di Dresda su Twitter ha annunciato di essere in contatto con il 40enne e poco dopo è arrivata la notizia del suo arresto.