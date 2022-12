Un treno diretto a Brescia è deragliato a bassa velocità appena uscito dalla stazione di Iseo. L’incidente è avvenuto alle 17:40 di sabato 10 dicembre e le cause sono ancora in fase di accertamento. A bordo del treno c’erano trenta passeggeri: nessuno è rimasto ferito, ma 17 persone hanno lamentato contusioni. Sul posto, in via precauzionale, sono intervenuti i soccorritori del 118, ma per nessuno dei passeggeri è stato necessario il ricorso al pronto soccorso.

I viaggiatori sono scesi dalle carrozze quando sono arrivati i vigili del fuoco che hanno effettuato tutto le operazioni necessarie. Poi, i passeggeri sono stati accompagnati alla stazione di Iseo, a pochi metri dal luogo dello svio: Trenord ha messo a loro disposizione un autobus sostitutivo. Inoltre, Trenord ha comunicato che i tecnici saranno impegnati tutta la notte per rimuovere il treno e ripristinare la linea ferroviaria.