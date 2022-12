Militari armati di tutto punto e protetti con giubbotti antiproiettile, file di mezzi blindati e perquisizioni indiscriminate. La città di Soyapango in El Salvador ha vissuto un vero e proprio stato di assedio da parte dell’esercito e della polizia del Paese per catturare i membri di una gang criminale. Il pugno duro è voluto dal presidente Nayib Bukele, che ha dichiarato una guerra senza quartiere a queste formazioni criminali a partire dal marzo scorso. Il 23 novembre Bukele aveva annunciato che avrebbe fatto circondare le città per arrestare i criminali delle bande e Soyapango, alla periferia della capitale San Salvador, è stata la prima a sperimentare la dura misura.