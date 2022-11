Un altro magnate russo delle criptovalute è morto in circostanze misteriose: è il terzo in poche settimane. Si tratta di Vyacheslav Taran, 53 anni, co-fondatore delle piattaforme di trading e investimento Forex Club e Libertex. Il 53enne si trovava a bordo del suo elicottero, un H130 Monacair, quando il velivolo è precipitato improvvisamente nei pressi del villaggio di Eze, vicino a Villefranche-sur-Mer, una località turistica della Costa Azzurra, che dista 15 chilometri da Monaco. Le condizioni meteo erano buone.

L’elicottero si è schiantato intorno alle 13 del 25 novembre. Tra le vittime c’è anche il pilota, un uomo di 35 anni che aveva grande esperienza alla guida degli elicotteri. Si è salvato, invece, un altro passeggero non identificato che, secondo i media locali, sarebbe dovuto partire con il magnate russo, ma non si è presentato al momento della partenza. Il magnate russo si stava dirigendo verso la Francia ed era partito da Losanna, in Svizzera.

La Procura di Nizza, per far luce su quanto avvenuto, ha dato il via alle indagini. Le autorità francesi, per adesso, non escludono nessuna ipotesi. Infatti, dopo aver eseguito un sopralluogo sul luogo dove è precipitato l’elicottero, hanno spiegato che non può escludersi neppure il coinvolgimento di altre persone. Ad interessarsi del caso, oltre le autorità francesi, c’è anche Airbus, l’azienda che ha sviluppato l’elicottero su cui viaggiava il magnate russo, ma la tragedia non sembra essere legata ad un malfunzionamento dell’elicottero. Intanto, la società fondata da Taran, Libertex, ha diffuso una nota di cordoglio : “È con grande tristezza che il Gruppo Libertex conferma la morte del suo co-fondatore e presidente del consiglio di amministrazione, Vyacheslav Taran, dopo un incidente in elicottero avvenuto venerdì durante il viaggio verso Monaco”.

La morte di Taran appare ancora più misteriosa, considerando che l’incidente è avvenuto dopo altri due decessi sospetti. Lo scorso 23 novembre, Tiantan Kullander, co-fondatore e maggiore azionista di Amber Group e Rook Labs, è morto “inaspettatamente” nel sonno, all’età di appena 30 anni. Nikolai Muschegian, invece, cofondatore della piattaforma di MakerDAO, è morto per annegamento su una spiaggia di Puerto Rico, dopo aver dichiarato di aver paura della CIA e dell’agenzia di intelligence dello Stato d’Israele.