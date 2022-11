André Onana non rimarrà con il Camerun per il resto dei Mondiali in Qatar. Il 26enne portiere dell’Inter ha ritenuto insanabile la rottura con il ct Rigobert Song, che ha portato alla lite prima di Camerun-Serbia e alla decisione del tecnico di non portare Onana nemmeno in panchina. Dopo la partita, Song aveva tenuto aperto uno spiraglio, ma evidentemente per il portiere non c’erano più i margini per un reintegro. Nemmeno Eto’o, a capo della federazione, è intervenuto per difendere Onana, nonostante il rapporto tra i due.

Il portiere ha deciso quindi di fare le valigie e di lasciare il ritiro in Qatar. Il nerazzurro farà scalo a Parigi, per poi ritornare nella sua casa in Camerun. L’Inter si radunerà venerdì 2 dicembre, ma Onana si aggregherà al gruppo in un secondo momento.