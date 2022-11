Il Camerun annuncia la formazione titolare per la partita contro la Serbia, secondo impegno della squadra africana ai Mondiali in Qatar. E in porta non c’è Andre Onana: tra i pali figura Devis Epassy, che gioca nell’Abha in Arabia Saudita. Cosa è successo? Le notizie che arrivano dalla federazione camerunense, guidata da Samuel Eto’o, sono clamorose: il portiere dell’Inter Onana è stato colpito da un provvedimento disciplinare ed è stato ufficialmente invitato a lasciare i Mondiali in Qatar, dopo appena una settimana. Onana è stato punito per un comportamento non corretto: una lite con il ct Rigobert Song. Un episodio avvenuto tra oggi e la prima partita, quella contro la Svizzera, in cui il portiere dell’Inter era titolare. Secondo quanto riportato da The Athletic, ha discusso con l’allenatore per questioni tattiche, soprattutto sulla costruzione da dietro.

Dopo la partita, terminata sul punteggio di 3 a 3, il ct Song è tornato sulla vicenda e ha spiegato: “Onana è un giocatore molto importante, ma devo concentrarmi sul gruppo più che sul singolo”. “Ci vuole un pò di disciplina e quando viene meno bisogna assumersene le responsabilità“, ha aggiunto il tecnico. Che però poi ha lasciato uno spiraglio riguardo a una possibile permanenza di Onana in gruppo: “Sta a lui decidere cosa fare. Ci sono delle regole da rispettare. Se le seguirà potrà restare”.

Sarà Onana quindi a decidere se fare le valigie e lasciare il Qatar, oppure restare al fianco dei compagni, anche se probabilmente in panchina. L’Inter resta alla finestra per capire quando il suo portiere terminerà i Mondiali e quindi quando potrà fare ritorno a Milano. Nel frattempo il Camerun si deve concentrare sulla prossima decisiva partita contro il Brasile, in programma venerdì: “Ci crediamo, non siamo venuti in Qatar solo per partecipare. Sappiamo di incontrare una grande squadra ma il Camerun ha ancora qualcosa da dire”, ha commentato ancora il ct Song.