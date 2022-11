Situazione praticamente invariata rispetto a una settimana fa quella che emerge dagli ultimi sondaggi Swg per La7. Fratelli d’Italia rimane largamente il primo partito italiano, nonostante la lieve flessione dello 0,1%, al 30,3% dei consensi. Numeri che la tengono a debita distanza dalla seconda formazione per consensi, ossia il Movimento 5 Stelle che, come sette giorni fa, rimane stabile al 16,9%.

Chi mostra la variazione maggiore tra i principali partiti italiani è il Pd. E si tratta di una variazione in negativo: gli ultimi rilevamenti parlano infatti di un calo dei consensi dello 0,4% rispetto alla scorsa settimana, con i Dem che scendono sotto la soglia del 16%, attestandosi al 15,8%. Più staccati, all’8,1% dei consensi, in crescita di 0,2 punti percentuali, si trova il blocco Azione/Italia Viva, appena 0,3 punti sopra la Lega che, anch’essa in crescita dello 0,2%, segue al 7,8%. Al 6,5%, con un +0,1%, si trova Forza Italia.