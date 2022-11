Un uomo semisommerso dall’acqua e dal fango, fino al dorso, vicino a un palo di ferro come ancora di salvezza. È quanto si vede in un filmato sui social che racconta i momenti del suo imminente salvataggio a Casamicciola, comune di Ischia, messo in ginocchio dalla frana di questa notte. L’uomo parla con i soccorritori, che gli dicono di non muoversi perché stanno per raggiungerlo