L’addio di Rick Karsdorp alla Roma è sempre più vicino. Il terzino olandese, infatti, non ha partecipato agli allenamenti per due giorni consecutivi. La squadra di Mourinho martedì partirà per il Giappone per due incontri amichevoli: il primo è fissato per il 25 novembre al Toyota Stadium, dove i giallorossi sfideranno il Nagoya Grampus. Il 28 novembre, invece, ci sarà il match con lo Yokohama F. Marinos al Japan National.

Karsdorp, con ogni probabilità, non partirà con la sua squadra, nonostante sia stato convocato. Dopo il match con il Sassuolo, Mourinho aveva rilasciato delle dichiarazioni molto dure: “La squadra ha provato a vincere, controllando un avversario molto difficile e mi dispiace perché è stata tradita dall’atteggiamento non professionale di un giocatore“. L’allenatore giallorosso non aveva appunto fatto nomi, ma è evidente che si riferisse a Rick Karsdorp. Il terzino olandese, infatti, era stato protagonista in negativo nel gol del pareggio del Sassuolo.

Mourinho, poi, ha invitato il giocatore a trovarsi un’altra squadra, a partire da gennaio. Le parole dello Special One hanno irritato il terzino olandese, che ha optato per la linea dura, rifiutandosi di partecipare agli allenamenti a Trigoria. Intanto, sembra che lo staff del calciatore stia lavorando per il trasferimento di Karsdorp verso un altro club di Serie A: alla finestra ci sono Juventus e Inter. All’estero, invece, il giocatore piace a due club francesi: il Lione e l’Olympique Marsiglia.