Karim Benzema ha avuto un problema muscolare in allenamento alla vigilia dell’inizio dei Mondiali in Qatar. E adesso la Francia trattiene il fiato per le condizioni fisiche dell’attaccante del Real Madrid, fresco vincitore del Pallone d’Oro. L’attaccante, che non gioca dal 2 novembre, sarà sottoposto a esami serali per stabilire la gravità dell’infortunio.

I problemi, spiega L’Equipe, sono sicuramente di natura muscolare, “il che lascia un grosso dubbio sul resto della sua competizione”. Quasi sicuramente, secondo il noto quotidiano francese, salterà l’esordio con l’Australia. Uno stop per la punta sarebbe un duro colpo per la Nazionale francese, alla caccia del secondo titolo consecutivo dopo la vittoria in casa del 2018.

L’assenza di Benzema sarebbe l’ennesima tegola per il ct Didier Deschamps, già costretto a rinunciare a N’Golo Kanté per l’infortunio al tendine rimediato a ottobre, a Paul Pogba fermo praticamente da inizio stagione, nonché a Presnel Kimpembe e Christopher Nkunku, nonché al portiere del Milan Mike Maignan.