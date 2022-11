Nell’ultima settimana in Italia i contagi da Covid sono saliti del 15% rispetto alla precedente, con un aumento di 625 pazienti ricoverati in ospedale, oltre a 44 posti letto in più occupati in terapia intensiva. È quanto emerge dal bollettino settimanale relativo al periodo dal 11 al 17 novembre in Italia pubblicato oggi dal ministero della Salute. Sono 208.346 i casi registrati, oltre 27mila in più rispetto alla settimana precedente. Inoltre, vengono comunicati altri 533 morti dopo i 549 decessi del periodo scorso (-2,9%).

I tamponi, pari a 1.193.523, sono aumentati del 2,9% rispetto alla settimana precedente. Il tasso di positività al Covid-19 cresce, attestandosi al 17,5%, con una variazione di +1,9% rispetto al 15,6% comunicato venerdì scorso. Al 17 novembre i ricoverati con sintomi salgono invece a 6.981, rispetto ai 6.356 del 10 novembre (+625), mentre i pazienti in terapia intensiva passano da 203 a 247 (+44). Il 10 novembre il totale dei casi Covid era pari a 23.823.192 rispetto ai 24.031.538 del 17 novembre, i decessi totali sono passati da 179.985 a 180.518.

Risalgono questa settimana i valori dell’incidenza dei casi di Covid-19 e dell’indice di trasmissibilità Rt in Italia. L’incidenza settimanale a livello nazionale sale infatti a 353 casi ogni 100mila abitanti (11/11/2022 -17/11/2022) contro i 307 ogni 100mila abitanti della settimana precedente (4/10/2022 -10/11/2022). Nel periodo 26 ottobre-8 novembre, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 0,88 (range 0,74-1,19), in leggero aumento rispetto alla settimana precedente – quando è stato pari a 0,83 – ma al di sotto della soglia epidemica dell’unità. Cresce la presenza dei malati di Covid in ospedale. Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 2,5% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 17 novembre) rispetto al 2% (al 10 novembre). Anche il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 11% (rilevazione al 17 novembre) rispetto al 10% (dato al 10 novembre).