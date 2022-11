Da giorni rimbalzano sui social numerosi video di tifosi che sfilano per le strade di Doha con tamburi, striscioni e le maglie della propria Nazionale. Ci sono i tifosi del Portogallo, quelli dell’Inghilterra, dell’Argentina, del Ghana e così via. Sarebbe tutto normale, se non fosse che a inizio novembre l’Associated Press ha scritto che il Qatar aveva intenzione di ingaggiare (pagandoli) i propri cittadini per seguire la cerimonia e il Mondiale. Così, sull’autenticità del tifo è calata un’ombra. E ora da più parti si sostiene che quei caroselli festanti siano “costruiti” dagli organizzatori per promuovere la competizione (e il Paese).