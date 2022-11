“Per favore, qualcuno la aiuti, sono seriamente spaventato”, “Ma cosa le sta succedendo?”. Questi sono solo alcuni dei centinaia di commenti degli utenti sempre più preoccupati ed esterrefatti per i video pubblicati da Madonna su TikTok. L’ultimo, in ordine di tempo, immortala la popstar 64enne in lingerie e calze a rete mentre si dimena a ritmo di musica, “twerkando” e ammiccando maliziosamente in direzione della telecamera. Il filmato è diventato ovviamente virale, ma più che apprezzamenti ha raccolto critiche. E, dopo il selfie in topless, i suoi fan faticano ormai sempre di più a riconoscere la propria icona (non solo per gli eccessi del Botox): queste provocazioni, infatti, non hanno niente a che vedere con le sue performance degli anni Ottanta e Novanta che hanno fatto la storia.