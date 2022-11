Il governo russo ha annunciato il divieto di ingresso nel suo territorio a 100 cittadini canadesi, tra cui l’attore Jim Carrey, la scrittrice Margaret Atwood e diversi giornalisti, in risposta alle sanzioni di Ottawa che lo scorso ottobre hanno preso di mira giornalisti e attori russi. Si tratta di una decisione presa in risposta alle “sanzioni attuate dal regime del primo ministro Justin Trudeau contro politici, parlamentari, giornalisti e personalità della cultura” della Russia, ha spiegato il ministero degli Esteri di Mosca in un comunicato. Tra le persone sanzionate c’è il comico Jim Carrey, 60 anni, che Mosca ha accusato di “coinvolgimento diretto nella formazione di una politica antirussa aggressiva”.

Dopo Sean Penn, Ben Stiller e Morgan Freeman, anche Jim Carrey è finito quindi nella lista degli “indesiderati” di Mosca e ha preso la notizia con ironia, proprio come Margaret Atwood. “Accidenti! Io e Jim Carrey avevamo programmato un piccolo weekend divertente a Mosca. Vorrà dire che vireremo su Kiev”, ha commentato infatti la scrittrice su Twitter. “Sì @MargaretAtwood, temo che che il peggio sia accaduto. Siamo banditi dalla Russia, ma i problemi di 100 canadesi non valgono una montagna di fagioli in questo pazzo mondo. Avremo sempre Parigi“, le ha risposto l’attore, citando la celebre battuta della pellicola cult “Casablanca”.