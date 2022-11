Il Ministro della cultura ha condiviso un articolo del Corriere di Bologna in cui viene riportata una sua dichiarazione sull’importanza di proteggere Villa Verdi in quanto patrimonio culturale. Pochi minuti dopo Sangiuliano pubblica un altro tweet, rispondendo a se stesso, scrivendo: “Condivido le sue parole”. Il divertente scambio su Twitter è stato immortalato con uno screenshot dal profilo Crazy Ass Moments in Italian Politics:”Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano si complimenta con sé stesso. 16 novembre 2022″, ha scritto il profilo che pubblica continuamente foto e video di politici italiani che si rendono protagonisti di attività bizzarre.

Lo strano utilizzo dei social network del Ministro della cultura sta diventando sempre più popolare. Alcuni giorni fa, un’altra foto pubblicata su Twitter aveva fatto il giro del web. Il ministro si era fatto fotografare nel suo ufficio in compagnia dei sottosegretari Vittorio Sgarbi e Gianmarco Mazzi. “Al lavoro per la Cultura italiana”, aveva scritto Sangiuliano. Ma l’attenzione degli utenti è stata attirata dagli schermi televisivi alle spalle del gruppo di lavoro: da una parte il Tg e dall’altra il programma di Barbara d’Urso. La presentatrice della Mediaset aveva approfittato della foto per dichiarare: “Mi rende orgogliosa sapere che, nell’ufficio del ministro della Cultura, al pomeriggio la tv è sintonizzata su Pomeriggio 5. E’ un riconoscimento per il lavoro che tutti i giorni svolgiamo nella redazione di Videonews. Grazie ministro Sangiuliano”.