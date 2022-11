Andrea Scanzi ha “travalicato l’esercizio del diritto di critica politica e di satira?”. La risposta è no. È stato infatti archiviato dal Gip del tribunale di Trani il procedimento che traeva origine dalla denuncia-querela di Ruggiero Flavio Basile, consigliere comunale di Barletta. Scanzi aveva commentato, attraverso i suoi canali social, nel maggio 2021, questo intervento pubblico del querelante durante una plenaria del consiglio comunale: “Io non mi offendo se mi chiamano fascista o di destra, okay? Se nella mia ideologia io sono di centrodestra, non mi offendo se mi chiamano fascista. È lo stupido e il mentecatto che si offende. Il fascismo ha fatto tante belle cose, okay? Qua sfatiamo il mito del fascismo e del comunismo, a me questa cosa manda in bestia!”

Già durante l’assemblea, Basile era stato invitato a moderarsi dal Presidente del Consiglio comunale. Andrea Scanzi, colpito dalle dichiarazioni, pubblicò un post sulla sua pagina facebook: “Ruggiero Flavio Basile. Sguardo vispo. Eloquio sublime. Fattezze da basso dadaismo. Capelli puliti come un monolocale bombardato a Bengasi. Consigliere comunale a Barletta. Ex Lega. Ora gruppo misto. Durante una seduta in Aula del 21 maggio, gesticolando manco fosse tarantolato, l’insigne quasi-camerata Basile ha dichiarato: «Io non mi offendo se mi chiamano fascista, okay?».

Notificatagli la decisione del Gip, Scanzi è intervenuto nuovamente su Facebook, per commentare l’archiviazione: “Basile si era opposto all’iniziale archiviazione, perché voleva andare avanti, querelare e vincere su Scanzi. E poi si è visto definitivamente archiviare questa querela. Il Gip infatti ha archiviato due volte”. Il Gip, infatti, ha ritenuto legittime le espressioni sarcastiche utilizzate da Scanzi, volte a stigmatizzare la condotta tenuta pubblicamente da Basile. “Sogno che faccia carriera e ci regali nuovi interventi straordinari, come quello del maggio 2021. E lo voglio in questo Governo. Il mio appello a Meloni, Berlusconi e Salvini è di inserire nella squadra di governo anche Ruggiero Flavio Basile”, ha concluso il giornalista.