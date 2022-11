Calcinacci per terra tra i binari della stazione di Ancona, dopo le due scosse di terremoto molto forti, poco dopo le 7, che sono state percepite in varie zone delle Marche in particolare. Lo documenta in un video un utente che ha pubblicato il filmato su Twitter. Da Ancona a Fano e Urbino: sono molte le città in cui le case hanno tremato durante le scosse durate diversi secondi. Dopo le forti scosse sismiche registrate nelle Marche dalle 7:07, con epicentro sulla costa marchigiana, sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, in particolare nel Pesarese, ma anche ad Ancona, dove è in corso un intervento presso la clinica Villa Igea, e in altre città della regione per verificare danni ed eventuali persone bisognose di soccorsi. In diverse città sono state precauzionalmente sospese le lezioni scolastiche e universitarie.