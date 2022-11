È morta mentre lavorava nella notte in una vetreria. È quello che è successo a una donna di 50 anni a Borgonovo, in provincia di Piacenza. I carabinieri della Compagnia di Piacenza, coordinati dalla Procura, stanno indagando sulla dinamica: secondo una prima ricostruzione la donna – poco prima delle 3:00 – è rimasta accidentalmente incastrata tra un nastro trasportatore e una macchinario porta bancali. Così, la donna, è deceduta sul colpa. È già stata disposta un’autopsia che si svolgerà nelle prossime ore.

Un altro incidente mortale è avvenuto in Piemonte. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo senza vita dell’operaio marocchino di 41 anni che questa mattina è stato travolto da una catasta di tubi metallici in un’azienda di La Loggia, nel Torinese. L’incidente si è verificato poco dopo le 10 alla Alessio Tubi. I vigili del fuoco dei distaccamenti di Torino Lingotto e Carmagnola, insieme alla squadra specializzata nella ricerca sotto le macerie del comando provinciale di Torino, hanno lavorato a lungo per individuare ed estrarre il corpo dell’operaio. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri si tratterebbe di un lavoratore assunto con contratto interinale. La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio degli ispettori dello Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro) dell’Asl To5.

“Non è davvero più tollerabile che ogni giorno in Italia ci sia un morto sul lavoro. Torino è una delle città dove, purtroppo, gli incidenti si stanno verificando con una frequenza altissima – dice Edi Lazzi, segretario generale della Fiom-Cgil di Torino – La mancanza di investimenti su salute e sicurezza da parte delle imprese, la pressione sulla velocità con cui compiere le operazioni di lavoro per abbassare i costi, il flagello del lavoro precario che rende i lavoratori ricattabili e la mancanza di controlli per la carenza di ispettori sono le cause principali di questo continuo stillicidio”, aggiunge Lazzi. La Fiom-Cgil torna a chiedere provvedimenti ad hoc, “varati a livello governativo, che siano efficaci nell’azzerare una volta per tutte le morti sul lavoro”.

Un altro grave infortunio sul lavoro si è verificato questa mattina a Garbagnate Milanese (Milano), dove un operaio ha riportato la frattura di entrambe le gambe e ora si trova in prognosi riservata all’ospedale. È accaduto alle 9 nello stabilimento Bayer di via delle Groane dove il 26enne è rimasto schiacciato da del materiale in manovra, secondo le prime informazioni un voluminoso bancale. Sul posto sono giunti il 118 e i Vigili del fuoco, che hanno liberato l’operaio travolto, e con fratture esposte in entrambi gli arti inferiori, soccorrendolo e trasportandolo in codice rosso all’ospedale di Niguarda.