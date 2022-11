L’ultima gara della stagione di MotoGp, quella che incoronerà il prossimo campione del mondo: a Valencia si decide il mondiale di MotoGp. Pecco Bagnaia deve difendere 23 punti di vantaggio su Fabio Quartararo: al torinese della Ducati basta chiudere 14esimo per racimolare i 2 punti che gli darebbero la certezza matematica del titolo. Il francese della Yamaha al contrario deve vincere e sperare in un black out del suo rivale. Dopo le qualifiche, Bagnaia dimostra di sentire la tensione: in griglia è solo ottavo, costretto a fare a spallate con gli altri piloti senza rischiare una caduta. Come guidare sulle uova. Quartararo invece scatta quarto, a ridosso della prima fila composta da Martin, Marquez e Miller: tre ossi duri, ma il francese rischierà il tutto per tutto. Sa che è l’unico modo per continuare a sognare il bis iridato.

Orari e tv

Tutto si decide in 27 giri, gli ultimi di questa stagione. Per seguire la gara di MotoGp in diretta l’appuntamento è su Sky o in streaming sulla piattaforma Now. Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta tv integrale su Sky Sport MotoGP (canale 208), mentre il gran premio sarà in diretta anche su Sky Sport Uno. Per guardare il duello decisivo tra Bagnaia e Quartararo in chiaro, invece, l’appuntamento è come al solito su Tv8, ma in differita. Ecco tutti gli orari:

Domenica 6 novembre

Warm-up Moto3: 9.00-9.10 (Sky e Now)

Warm-Up Moto2: 9.20-9.30 (Sky e Now)

Warm-Up MotoGP: 9.40-10.00 (Sky e Now)

Gara Moto3: 11.00 (Sky e Now)

Gara Moto2: 12.20 (Sky e Now)

Gara MotoGP: 14.00 (Sky e Now)

Gara Moto3 (differita): ore 14.00 (Tv8)

Gara Moto2 (differita): 15.15 (Tv8)

Gara MotoGP (differita): 17.00 (Tv8)