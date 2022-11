La pole la firma, ancora una volta, Jorge Martin. Ma a Valencia l’attenzione di tutta la MotoGp già durante le qualifiche è concentrata sul duello finale tra Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo. Il torinese della Ducati fatica a scrollarsi di dosso la tensione e chiude solo ottavo al termine di una sessione complicata. Una posizione che non lo metto in sicurezza in vista della gara: l’obiettivo per Bagnaia è chiudere almeno 14esimo, guadagnando i due punticini che gli darebbero la matematica certezza di essere il nuovo campione del mondo. Ma soprattutto per il Ducatista la priorità è restare fuori dai guai per evitare cadute: partire in mezzo al gruppo non è quindi la condizione ideale. La consolazione è che Quartararo è riuscito a fare meglio ma non a partire davanti: scatterà quarto, a ridosso della prima fila. Per sperare di vincere ancora il titolo e bissare il successo della scorsa stagione, il francese della Yamaha deve per forza riuscire a vincere l’ultimo gran premio dell’anno e sperare che Bagnaia finisca appunto oltre il 14esimo posto.

Oltre a Martin sulla Ducati Pramac, i primi alleati del pilota italiano diventano quindi Marc Marquez e l’altro ducatista, Jack Miller, alla sua ultima gara con la Rossa. Sono loro infatti a comporre la prima fila, quella che almeno sulla griglia di partenza separa Quartararo dalla vittoria. Dietro al francese invece scattano Alex Rins (Suzuki) e Maverick Vinales (Aprilia). Il segnale che, come nelle attese, sulla pista di Valencia la Ducati non è così dominante come invece è stata per lunghi tratti di questa stagione. Prima di Bagnaia in terza fila c’è anche Brad Binder su Ktm. Solo nono Zarco con l’altra Ducati Pramac, davanti ad Aleix Espargaró che conferma un finale di stagione opaco, dopo essere stato a lungo in lotta per il mondiale. Una qualifica opaca invece che per quelli che erano stati i due ducatisti più in forma nelle ultime gare: Enea Bastianini è solo 13esimo, fuori già in Q1 dove ha chiuso la sessione con una scivolata. Ancora più indietro, 18esimo, Marco Bezzecchi, che invece è stato protagonista di brutta caduta: la sua moto ha preso fuoco, il pilota italiano però è rimasto fortunatamente illeso.

La griglia di partenza a Valencia

1 J. Martin

2 M. Marquez

3 J. Miller

4 F. Quartararo

5 A. Rins

6 M. Vinales

7 B. Binder

8 F. Bagnaia

9 J. Zarco

10 A. Espargarò