Stretta di mano tra il leader del M5s Giuseppe Conte e Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, sotto il palco di piazza San Giovanni della manifestazione per la pace di Roma. “Una grande piazza, una potente partecipazione. Sulla pace non molliamo”, ha detto l’ex premier a Landini, condividendo l’entusiasmo per l’evento che ha radunato migliaia di persone per chiedere la fine del conflitto in Ucraina. Conte ha incontrato anche Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio e don Luigi Ciotti di Libera. Nel corso della manifestazione Landini ha incrociato anche il segretario del Pd Enrico Letta: i due si sono salutati scambiandosi qualche battuta sorridenti.