Per la prima volta dall’inizio della pandemia compare il “bollettino” settimanale che in realtà bollettino settimanale non è. L’abolizione dei dati quotidiani sulla pandemia era stata una delle prime decisioni prese dal ministro della Salute Orazio Schillaci, così da ora è noto che i dati verranno resi pubblici – esclusivamente in forma disaggregata – ogni giovedì.

Sulla piattaforma ‘github’ e sul sito della Protezione Civile, infatti, i dati vengono riversati in maniera ‘grezza’ e da lì è poi necessario ricostruire l’andamento settimanale. Una sorta di bollettino fai da te.

Venendo a quanto accaduto negli ultimi 7 giorni – da venerdì 28 ottobre a giovedì 3 novembre – le nuove diagnosi raccolte sono state 165.966 e i morti a causa del Covid sono invece 411. Nella settimana precedente – dal 21 al 27 ottobre – le nuove diagnosi di Covid-19 furono invece 197.568 e si contarono 490 morti. La curva pandemica risulta quindi in calo.

Da venerdì 28 sono inoltre calati i ricoverati in area medica (da 6.824 a 6.604) mentre le terapie intensive sono sostanzialmente stabili (da 228 pazienti assistiti a 238). In calo anche le persone in isolamento domiciliare perché contagiate (da 468.854 a 418.269) e quindi il totale degli attualmente positivi (475.906 a 418.269).