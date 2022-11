Una famiglia in gita – padre, madre e tre figli minorenni – è stata attaccata da una mandria di mucche allo stato brado. Erano arrivati da Venezia per passare il ponte di Ognissanti nel Trevisano. Stavano facendo un escursione sul Monte Grappa quando gli animali li hanno accerchiati. Ad avere la peggio è stato il padre: calpestato e trascinato per metri dai bovini, l’uomo è riuscito a trovare riparo in una buca carsica. Allertati i soccorsi, è stato ricoverato all’ospedale di Castelfranco Veneto.

Secondo il racconto fatto dai protagonisti a Il Gazzettino, gli animali hanno aggredito la famiglia mentre pascolavano sul Monte Grappa. Una volta riusciti a fuggire dall’attacco dei bovini, i cinque, con il padre rimasto ferito con contusioni multiple, hanno raggiunto la caserma Milano, sede dell’esercito d’istanza al sacrario militare di cima Grappa. Un medico e un infermiere, giunti a bordo di un mezzo da montagna da Crespano del Grappa, in provincia di Treviso, hanno prestato assistenza all’uomo, soccorso poi da un’ambulanza, impegnata in un altro intervento e dirottata verso la cima.