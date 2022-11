Accoglienza da brividi dei tifosi del Marsiglia dedicata ai propri beniamini. Prima della partita di Champions League contro il Tottenham, il bus della squadra è stato “costretto” a passare lungo due infinite ali di fumogeni, sorretti dai tifosi, lungo la strada. Per la cronaca: la formazione inglese guidata da Antonio Conte ha vinto in rimonta per 2 a 1.

Video Twitter