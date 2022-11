Otto persone sono indagate per aver fatto il saluto romano e per ostentazione di simboli fascisti a Predappio domenica scorsa, alla cerimonia commemorativa della Marcia su Roma, di cui quest’anno ricorre il centenario. Il corteo, che si tiene ogni anno, era stato organizzato dagli ‘Arditi d’Italia’ e i manifestanti in camicia nera hanno accompagnato il tragitto con canti del ventennio, tra cui “Faccetta nera”, e inni al Duce. Presente anche le pronipoti del Duce, Vittoria e Orsola Mussolini, che ha ricordato i “successi” del Ventennio, le “numerose opere pubbliche”, come “scuole, ospedali, sanatori”, e poi “la sanità gratuita per tutti, pensioni per tutti i lavoratori”, le bonifiche, la nascita di Littoria, “oggi chiamata Latina”, un “parlamento che in soli 30 giorni mandava una legge alla firma del re”.